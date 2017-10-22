Самое главное

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В Уральске «лесной» бабушке выдадут временное удостоверение личности 20 октября, 18:19
В Уральске готовят к сдаче 4 школы 20 октября, 18:17
Западноказахстанцы могут пройти медицинское обследование в поезде 20 октября, 18:15
ЗКГУ имени М. Утемисова отметил свое 85-летие 20 октября, 14:00
Полицейских пересадили на лошадей 20 октября, 13:38
Спасатели департамента ЧС отмечают свой профессиональный праздник. 20 октября, 13:35
Бригадир рассказал подробности инцидента на стройке 19 октября, 17:57
В уральском технологическом колледже прошел конкурс поваров 19 октября, 17:53
«Духовное согласие - путь к единству народа» 19 октября, 16:50
Уральцы боятся остаться без водоразборных колонок 18 октября, 18:06
Полицейских пересадили на лошадей 20 октября, 13:38 #лошади #охрана #полиция