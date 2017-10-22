Сейчас в эфире

Нет программ передач

Самое главное

В Уральске «лесной» бабушке выдадут временное удостоверение личности 20 октября, 18:19
В Уральске готовят к сдаче 4 школы v 20 октября, 18:17
Западноказахстанцы могут пройти медицинское обследование в поезде v 20 октября, 18:15
ЗКГУ имени М. Утемисова отметил свое 85-летие v 20 октября, 14:00
Полицейских пересадили на лошадей v 20 октября, 13:38
Спасатели департамента ЧС отмечают свой профессиональный праздник. v 20 октября, 13:35
Бригадир рассказал подробности инцидента на стройке v 19 октября, 17:57
В уральском технологическом колледже прошел конкурс поваров v 19 октября, 17:53
«Духовное согласие - путь к единству народа» v 19 октября, 16:50
Уральцы боятся остаться без водоразборных колонок v 18 октября, 18:06
v Полицейских пересадили на лошадей 20 октября, 13:38 #лошади #охрана #полиция

Новости

Показать все
В Уральске «лесной» бабушке выдадут временное удостоверение личности
18:19, 20/10 В Уральске «лесной» бабушке выдадут временное удостоверение личности. Сотрудники центра обслуживания...
#удостоверение #центр адаптации #ЦОН
В Уральске готовят к сдаче 4 школы
18:17, 20/10 В Уральске до конца года сдадут в эксплуатацию сразу четыре школы. Их возводят по государственно...
#нурлы жол #строительство #школа
Западноказахстанцы могут пройти медицинское обследование в поезде
18:15, 20/10 Медицинский поезд «Саламатты Казахстан» действует в республике на протяжении нескольких лет. За ...
#врачи #подстёпное #поезд
ЗКГУ имени М. Утемисова отметил свое 85-летие
14:00, 20/10 85 лет - это знаменательная дата не только для педагогов, но и для всех 80 тысяч выпускников, ко...
#зкгу #награждение #университет #юбилей
Более 650ти вакантных мест предоставили работодатели Уральска.
13:38, 20/10 Более 650ти рабочих мест предоставили работодатели Уральска. В городе состоялась 7ая ярмарка вак...
#вакансии #рабочие места #ярмарка
Полицейских пересадили на лошадей
13:38, 20/10 Уральских полицейских пересадили на лошадей. Кавалеристы будут незаменимы в патрулировании дачны...
#лошади #охрана #полиция
Спасатели департамента ЧС отмечают свой профессиональный праздник.
13:35, 20/10 Спасатели департамента ЧС отмечают свой профессиональный праздник. На новой площади Уральска сос...
#пожарные #спасатели #ЧС

Новостные передачи

Показать все
Новости мира (22.10.2017)
00:00, 22/10 Новости мира
Итоги недели (21.10.2017)
00:00, 21/10 Итоги недели
"Дайджест экономической прессы" (20.10.2017)
23:10, 20/10 Дайджест экономической прессы

Авторы

Марина Горбук Марина Горбук
Айдос Ажкенов Айдос Ажкенов
Аиша Киреева Аиша Киреева
Ақбаян Таймуханова Ақбаян Таймуханова
Бибигуль Таужанова Бибигуль Таужанова
Эльмира Рахмешева Эльмира Рахмешева
Ершат Гайсагалиев Ершат Гайсагалиев
Олег Великий Олег Великий
Ажар Хамитова Ажар Хамитова
Қуанар Мұсағалиева Қуанар Мұсағалиева
Айгуль Туружбаева Айгуль Туружбаева
Роман Копняев Роман Копняев
Сергей Уланов Сергей Уланов
Гульнара Умарова Гульнара Умарова
Жанат Қайырғожина Жанат Қайырғожина

Спецпроекты

Показать все

Последние

Модернизация Казахстана
"Модернизация Казахстана" (23.10.2017)
23:34, 20/10
Модернизация Казахстана
"Модернизация Казахстана" (22.10.2017)
23:33, 20/10
Модернизация Казахстана
"Модернизация Казахстана" (21.10.2017)
23:31, 20/10
Модернизация Казахстана
"Модернизация Казахстана" (20.10.2017)
23:30, 20/10
Спецвыпуск
Концерты
Герои рядом
Язык-духовный стержень народа
Открытые горизонты
Хозяин своей судьбы
Слово прокурору
Верховенство закона
Нулевая терпимость
Проблемная зона
У нас в гостях
Начистоту
Кто если не я?
Давайте обсудим
Личные финансы
Аксай – город будущего
Модернизация Казахстана
За семейным столом
Здоровье – наше богатство
Территория молодежи
Дневник конкурса Мисс Уральск 2017
Село - родная колыбель

Программы

Показать все
"Доброе утро" (20.10.2017)
11:37, 20/10
"Доброе утро" (19.10.2017)
12:25, 19/10
"Доброе утро" (18.10.2017)
10:56, 18/10
"Доброе утро" (17.10.2017)
12:38, 17/10
"Доброе утро" (13.10.2017)
11:52, 13/10
"Доброе утро" (12.10.2017)
11:05, 12/10
"Доброе утро" (11.10.2017)
10:08, 11/10
"Доброе утро" (10.10.2017)
11:07, 10/10